Il centravanti del Napoli commenta il 3-0 del Picco su Instagram.

Victor Osimhen, con la doppietta di oggi allo Spezia, raggiunge quota 16 gol in campionato in 16 gare giocate e si conferma sempre più capocanninere in Serie A. Il centravanti del Napoli commenta il 3-0 del Picco su Instagram: "Buona vittoria e doppietta! Dio è il più grande. Ci muoviamo".