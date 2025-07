Foto “Solo il Gala!”, le parole di Osimhen in italiano diventano subito striscione a Istanbul

Una folla attende Victor Osimhen a Istanbul. L'attaccante nigeriano, che nelle prossime ore firmerà per il club turco dopo l'operazione chiusa con il Napoli per la cessione a titolo definitivo, mentre era in volo ha lanciato un messaggio in italiano verso i tifosi turchi: "Solo il Gala".

Nel giro do pochissimo tempo questa frase in italiano pronunciata dall'ex azzurro è diventato subito uno striscione che fa bella mostra all'esterno dell'aeroporto di Istanbul. A breve il nigeriano atterrerà, ad attenderlo ci sono più di 10mila persone. Di seguito lo scatto diventato virale sui social.