Foto Incredibile Galatasaray, 1,7mln di tifosi collegati per seguire l’aereo di Osimhen

Victor Osimhen è attualmente in viaggio verso Istanbul dove è atteso per firmare il suo trasferimento a titolo definitivo con il Galatasaray. Dopo mesi di trattative complesse e intense, le dirigenze del Napoli e del club turco sono finalmente riuscite a trovare un accordo che soddisfacesse entrambe le parti, chiudendo così una delle trattative più lunghe e chiacchierate dell’estate calcistica europea.

Il trasferimento dell’attaccante nigeriano ha catalizzato l’attenzione non solo dei tifosi del Galatasaray, ma anche di appassionati di calcio in tutta Europa. Il club di Istanbul, alla costante ricerca di profili internazionali per rafforzare la rosa in vista della nuova stagione e delle competizioni europee, ha puntato con decisione su Osimhen, individuandolo come il rinforzo ideale per il reparto offensivo. La trattativa si è sbloccata nelle ultime settimane, dopo una lunga fase di stallo dovuta alle richieste di garanzie economiche del Napoli, che inizialmente sembravano di difficile raggiungimento per il club turco.

In queste ore, l'attesa è palpabile a Istanbul. Il volo privato partito dalla Germania, dove Osimhen si trovava, è costantemente monitorato da oltre un milione e mezzo di tifosi giallorossi, che seguono il tracciamento dell’aereo. L’atterraggio è previsto intorno alle 21:00 nella metropoli turca, dove ad accoglierlo ci sarà una folla di sostenitori in visibilio.