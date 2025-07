Video Frecciata al Napoli? Osimhen in aereo e messaggio in italiano: “Solo il Gala!”

Questione di ore e Victor Osimhen firmerà il contratto che lo legherà definitivamente al Galatasaray in Turchia. Proprio in questi minuti, l'attaccante nigeriano è in viaggio da Wolfsburg ad Istanbul dove ad attenderlo ci saranno migliaia e migliaia di appassionati turchi che da mesi speravano nel suo ritorno.

Sul profilo del club turco è apparso un video che ritrae Victor Osimhen in aereo lanciare un messaggio in italiano verso i tifosi: "Solo il Gala" sono le parole pronunciate dall'ormai ex azzurro, traducendo probabilmente uno slogan del Galatasaray. Considerando che Osimhen non ha mai abbozzato parole in italiano, può essere considerata una frecciata verso il Napoli?