"Bentornato al Galatasaray", il video messaggio di Dries e Ciro Mertens a Osimhen

Victor Osimhen tra circa un'ora atterrerà a Istanbul per essere accolto dai tifosi del Galatasaray, prima della firma che lo legherà di nuovo al club turco. Dries Mertens, suo ex compagno di squadra al Napoli e al Galatasaray, insieme a suo figlio Ciro, ha voluto mandare un messaggio social all'attaccante nigeriano in vista di questa nuova avventura in Turchia: "Grazie per la quinta stella (la vittoria del 25esimo titolo di campione di Turchia, ndr.), sei il migliore! Bentornato al Galatasaray, siamo molto contenti che sei tornato". Di seguito le immagini.