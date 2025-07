Juventus, auguri a Conte per il compleanno. Ma i tifosi si arrabbiano

Aurelio De Laurentiis ha fatto gli auguri ad Antonio Conte a mezzanotte, scatenando reazioni contrastanti tra i tifosi del Napoli: un po’ di ironia sulla luna di miele che i due stanno vivendo dopo il riavvicinamento estivo, vista anche la precisione dell’orario (ma in realtà basta programmare il post su X), parecchie richieste di rinforzi sul calciomercato, nonostante una campagna decisamente ambiziosi.

La Juventus, invece, ha formulato in mattinata, pochi minuti fa, i propri auguri di buon compleanno all’ex capitano e allenatore bianconero, che in estate era considerato molto vicino al ritorno a Torino prima di scegliere di continuare a Napoli: “Tanti auguri, Antonio”, il semplice messaggio della Juve. I cui tifosi, invece, non l’hanno presa benissimo. Lo riporta Tmw.

“Lo fate apposta per farci innervosire”. Nei commenti al post su X, infatti, si scatena la rabbia dei sostenitori bianconeri nei confronti di Antonio Conte (con parecchi insulti ovviamente da censurare e rispetto ai quali è inevitabile dissociarsi), ma soprattutto della Juventus. Tra un mercato che non decolla e il rimpianto per non aver puntato sull’allenatore salentino la scorsa stagione, quando a Torino arrivò Thiago Motta con gli esiti noti a tutti. E c’è, ovviamente, chi lo rimpiange e anche lo difende".