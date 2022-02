Osimhen in gol dopo 112 giorni: terza rete in totale di testa

Victor Osimhen non segnava in SerieA dal 17 ottobre scorso, 112 giorni fa - ciascuno dei suoi ultimi due gol è arrivato di testa, dopo che solo uno dei suoi primi 14 nella competizione era stato segnato in questo modo. A riportarlo è l'account di statistica su Twitter Opta Paolo.

