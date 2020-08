Osimhen, l'amico giornalista entusiasta: "Un inizio a cinque stelle!"

Oma Akatugba, giornalista ed amico di Victor Osimhen, ha seguito la prima uscita del giocatore nigeriano con la maglia del Napoli. Questo il commento attraverso Twitter dell'esordio di Osimhen durante il triangolare di Castel di Sangro: "Prima partita, tre gol, due assist. Un inizio a cinque stelle per l'attaccante del Napoli".

First game, three goals, two assists. A five star beginning for the Napoli striker. pic.twitter.com/n8KmOCfOSb