Osimhen ringrazia i tifosi: "Atmosfera incredibile, grazie per il vostro supporto"

Victor Osimhen, man of the match di Napoli-Torino, ha ringraziato il pubblico del Maradona per il tifo e il sostegno durante la gara. L'attaccante azzurro ha scritto sui social: "Atmosfera incredibile, grazie per il vostro supporto, continuiamo così".

🇺🇸 unbelievable atmosphere,thank you for your support,we keep going like this @sscnapoli 🤍



🇮🇹 atmosfera incredibile, grazie per il tuo supporto, continuiamo così @sscnapoli 🤍 pic.twitter.com/X5S8srVxS0 — victor osimhen (@victorosimhen9) October 17, 2021