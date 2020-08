Osimhen si scusa sui social: "Sono ancora un ragazzo... pace"

Victor Osimhen, nuovo attaccante del Napoli, torna a scrivere su Twitter dopo lo sfogo di oggi contro i giornalisti. Stavolta però, Osimhen chiede scusa per quanto aveva scritto in precedenza verso un giornale nigeriano, reo di aver riportato sue dichiarazioni non veritiere. Queste le scuse di Victor: "Per quanto non mi piaccia essere citato erroneamente o sottratto al contesto dai media, voglio scusarmi con Punch e altri giornalisti che si sono sentiti offesi per il tipo di linguaggio che ho usato nel mio post precedente. Mi dispiace, non siate irritati, sono ancora un ragazzo ... Pace".

As much as I dislike being misquoted or taken out of context by the media, I want to apologise to @MobilePunch and other journalists that felt offended for the type of language I used in my earlier post,sorry about it,make una no vex I still be una boy...peace❤️