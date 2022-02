Osimhen sui social: “Fino alla fine, daremo tutto per raggiungere i nostri obiettivi”

Seconda gara consecutiva dal primo minuto per Victor Osimhen. Dopo il gol contro il Venezia, il nigeriano è stato protagonista anche questa sera conquistandosi il rigore del momentaneo 1-0 segnato poi da Insigne. L'attaccante azzurro ha commentato su Instagram il pareggio ottenuto in casa contro l’Inter: “Fino alla fine, daremo tutto per raggiungere i nostri obiettivi”.