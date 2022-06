Osimhen sui social: "Se denigri il risultato degli altri per sentirti meglio sarai un perdente"

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha scritto un post sul suo profilo ufficiale di Twitter: “Se devi denigrare il risultato di qualcun altro solo per sentirti meglio, sappi che alla fine della giornata sarai ancora un perdente”.

If You Have To Put Down Someone Else’s Accomplishment Just To Make Yourself Feel Better,Just Know At The End Of The Day Your Still A Loser