Osimhen suona la carica: “Grande spettacolo di squadra!!!”

Victor Osimhen, autore di un altro gol questa sera dopo la doppietta realizzata in Europa League, è molto soddisfatto per il poker del Napoli. L'attaccante azzurro ha giocato un’altra grande partita e ha dato continuità alla sfida europea giocata in Inghilterra. Il nigeriano ha postato una sua foto nella gara di oggi su Instagram, scrivendo: “Grande spettacolo di squadra!!!”.