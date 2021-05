Ospina mostra vicinanza alla Colombia: "Invio un messaggio di forza e di speranza"

Il portiere del Napoli, David Ospina, ha dedicato un bel pensiero al suo paese d'origine. Attraverso un post sui suoi profili social, ha mostrato vicinanza alla Colombia, che in questi giorni sta attraversando una situazione piuttosto delicata in seguito allo scoppio di alcune proteste dovute all’attuazione di una nuova riforma fiscale. "Sono lontano e mi fa strano sentire tanta incertezza e tristezza per quanto sta accadendo nel nostro Paese. Oggi voglio manifestare perché fa male vederlo nella situazione attuale, voglio solo mandare un messaggio di sostegno, di unione, di forza, di fede e soprattutto di speranza. Oggi più che mai abbiamo bisogno di tutti! Forza Colombia". Di seguito il post.