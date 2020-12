Palmeri: "La Juve ha interpellato l’Asl per CR7, quando si vuole contano"

Il giornalista Tancredi Palmeri ha commentato su Twitter quanto sta accadendo in casa Juventus per il ritorno di Ronaldo in Italia: "Cristiano Ronaldo domani tornerà da Dubai e non dovrà sottoporsi a 14 giorni di isolamento prescritti dalla legge. La Juventus ha interpellato l’Asl (fonte Gazzetta) e basterà tampone+isolamento interrotto solo da attività agonistica. Come vedete, quando si vuole le ASL contano".

