Palmeri: "Scrissi 'Napoli brutto' e giù insulti, oggi uguale e non ha saputo cambiare"

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, ha commentato su X la sconfitta del Napoli contro l'Atalanta: "Quando ieri ho scritto che il Napoli era brutto giù insulti. Ma oggi ha fatto la stessa partita, con minore intensità e attenzione. Però ha trovato una di quelle 2-3 in Serie A capace di metterla in difficoltà, e non ha saputo cambiare".