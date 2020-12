Piccinini su Gattuso: "Forza Rino! Più persone come te per rendere il calcio migliore"

Il giornalista Sandro Piccinini ha espresso tramite Twitter il suo attestato di stima per l'allenatore del Napoli: "Ammiro Gennaro Gattuso come uomo e come allenatore. Da stasera ancora di più. Se ci fossero più persone come lui il mondo del calcio sarebbe migliore. E non solo il mondo del calcio. Forza Rino".

Ammiro Gennaro Gattuso come uomo e come allenatore. Da stasera ancora di più. Se ci fossero più persone come lui il mondo del calcio sarebbe migliore. E non solo il mondo del calcio. Forza Rino pic.twitter.com/5cS9WkhHfW — Sandro Piccinini (@RealPiccinini) December 23, 2020