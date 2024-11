Pistocchi: "Atalanta macchina da guerra. Hien cancella Lukaku e Kvara da solo non basta"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su X il ko interno del Napoli contro l'Atalanta: "L’Atalanta è una macchina da guerra, Gasperini il suo profeta, Lookman il martello che abbatte la difesa del Napoli: segna due gol, e trascina tutti alla vittoria.

L’Atalanta passa ancora per 3:0 al Maradona, come lo scorso anno, vince tutti i confronti individuali, eppure il Napoli gioca una delle sue migliori partite, reagisce con orgoglio, colpisce il palo con McTominay, sta nella partita sino al 3:0 di Retegui, ma Hien cancella Lukaku, e Kvara da solo non basta. La Dea sale ancora in classifica, in scia della capolista adesso c’è anche lei".