Pistocchi attacca CR7: "Deprecabile buttare fascia e lasciare il campo"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su Twitter il tanto discusso gol non convalidato a Cristiano Ronaldo, e il suo successivo sfogo durante Serbia-Portogallo di ieri: "Era sicuramente gol sul tiro di CR7 che avrebbe dato al Portogallo la vittoria sulla Serbia per 3:2. Era sicuramente difficile per l’assistente che era a 30mt di distanza. È sicuramente deprecabile che Cristiano butti a terra la fascia di capitano e se ne vada dal campo".

È sicuramente deprecabile che Cristiano butti a terra la fascia di capitano e se ne vada dal campo pic.twitter.com/wkMLbIourO — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) March 28, 2021