Pistocchi avverte tifosi Juve: "Non capiscono, questa vicenda avrà riflessi devastanti"

"Il tifo è un grande problema perché non consente analisi corrette"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su Twitter il terremoto di casa Juventus: "Il tifo è un grande problema perché non consente analisi corrette: oggi i tifosi della Juve non capiscono la gravità di quello che è successo, i non Juventini che questa vicenda avrà riflessi devastanti su tutto il calcio italiano. E siamo appena agli inizi..." scrive Pistocchi.