Pistocchi: "Bakayoko regala 3 punti d'oro. Napoli di nuovo in corsa"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su Twitter la vittoria in extremis la vittoria degli azzurri a Udine: "Il Napoli trova nel finale di partita il gol di Bakayoko che regala 3 punti d’oro: partita dominata dagli azzurri che, dopo il vantaggio su rigore di Insigne, regalano il pari a Lasagna, sprecano numerose palle-gol, e rischiano in contropiede. Napoli di nuovo in corsa".

