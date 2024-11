Pistocchi: "Con l'Atalanta stesso risultato dell'anno scorso, ma con Calzona numeri migliori"

"A quelli che dicono che il risultato è l’unica cosa che conta vorrei chiedere: cosa succede se il risultato è lo stesso?".

Il giornalista Maurizio Pistocchi torna sul ko del Napoli incassato in casa contro l'Atalanta riportando su X i numeri della sfida della passata stagione:

L’anno scorso il Napoli allenato da Calzona perse 0-3 in casa con l’Atalanta, lo stesso risultato è stato ottenuto dal Napoli di Conte. Con la differenza che, nonostante Calzona quel giorno avesse Juan Jesus Mario Rui Traorè e non avesse Kvarathskelia, il suo Napoli creò + palle gol ( Xga 2.05> 0.79) dominò il possesso palla ( 61% > 50%) fece +tiri ( 20>13) +tiri in porta (6>3) e più passaggi totali ( 604>562). Insomma, il risultato è l’unica cosa che conta solo per chi non sa parlare di calcio".