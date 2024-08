Pistocchi: "Conte ha la memoria corta, col 4-3-3 il Napoli ha fatto 5 podi e vinto uno scudetto"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su X le parole in conferenza di Antonio Conte sul sistema di gioco: "4-3-3? 10°posto. Conte ha la memoria corta, o forse solo selettiva: con il 4-3-3 il Napoli ha infatti ottenuto: due secondi posti (uno scandaloso) e un terzo posto (Sarri), un secondo posto (Ancelotti), un terzo posto e uno scudetto (Spalletti).

L’anno scorso è arrivato 10°? Vero, ma le statistiche dicono che ha avuto il miglior possesso palla, ha fatto più tiri in porta di tutti, ha attaccato più di tutti, e il suo portiere ha fatto meno parate di tutti (80). Però ha segnato 55 gol (22 in meno dell’anno precedente) e ne ha presi 48 (20 in più dell’anno precedente). Dunque ha pagato carissimi gli errori individuali di attaccanti e difensori, dunque il problema era l’organico, non il sistema di gioco".