Pistocchi: "Conte ha le idee chiare, col suo Napoli lotterà per lo Scudetto fino alla fine"

vedi letture

Il Napoli sbanca il Franchi di Firenze e, in attesa dei recuperi, stacca l'Atalanta in testa alla classifica. Il giornalista Maurizio Pistocchi commenta così sul proprio account X: "Come ho detto da subito, e tra i primi, nonostante non ci credessero nemmeno alcuni diffidenti tifosi del Napoli, senza Coppe e con una rosa competitiva -8 su 11 hanno vinto lo scudetto due anni fa - Conte ha le idee chiare e con il suo Napoli lotterà per lo Scudetto fino alla fine".