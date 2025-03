Pistocchi: "Dire che alla Juve basta Conte per vincere è una mancanza di rispetto nei suoi confronti"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su X le voci su un ipotetico futuro di Antonio Conte e in particolare l'intervista rilasciata da Leonardo Bonucci a La Gazzetta dello Sport: "In un momento come questo, chi si sente juventino, come Bonucci (che quando era al Bari era interista, e lo diceva ai giornalisti) dovrebbe fare discorsi seri, e questo non lo è. Antonio Conte è un bravissimo tecnico, ma non può garantire subito la vittoria. Nel suo 1° anno non vinse ad Arezzo, non vinse a Bari, non ha vinto con l’Atalanta, non vinse con l’Inter, e nemmeno con il Tottenham.

Vincerà a Napoli? Forse, la squadra è forte, ha un solo impegno settimanale e Conte ha fatto senza alcun dubbio un grande lavoro. Ma dire che alla Juventus basterebbe Conte per vincere è una mancanza di rispetto nei confronti di Conte stesso: che è il primo a sostenere l’importanza di una rosa completa composta da calciatori forti e abituati a vincere, e proprio perché ha vinto sa che rivincere è difficilissimo".