Pistocchi: "Dopo aver visto Svizzera-Inghilterra sono più che convinto di una cosa su Spalletti"

La Svizzera si arrende all'Inghilterra solo dopo i calci di rigore, saranno gli inglesi a sfidare la Spagna in semifinale di Euro 2024.

La Svizzera si arrende all'Inghilterra solo dopo i calci di rigore, saranno gli inglesi a sfidare la Spagna in semifinale di Euro 2024. Il giornalista Maurizio Pistocchi commenta così su X, tornando sull'eliminazione dell'Italia di Spalletti: "Dopo aver visto la Svizzera giocare alla pari e per larghi tratti anche meglio dell’Inghilterra di Stones, Foden, Kane, Saka e Bellingham sono più che mai convinto che discutere degli errori di Spalletti-qualcosa ha sbagliato, come no-sia un esercizio 'politico' per giustificare una situazione gravissima.

Mi sembra evidente che la Nazionale non sia più granché, nè in difesa nè a centrocampo nè in attacco, e che in questa situazione rischiamo di non qualificarci per i prossimi mondiali. Ma c’è un prodotto calcio da vendere, le paytv sono in cerca di nuovi abbonati per salvare i loro investitori e i quotidiani sportivi terrorizzati dalla prospettiva di perdere anche i quattro lettori rimasti. E allora tutto va bene, Madama la Marchesa".