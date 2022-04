Pistocchi: "Il Napoli butta via tutto in 10’: disastrosa gestione di vantaggio e gioco"

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto sul proprio profilo Twitter per analizzare la clamorosa sconfitta del Napoli a Empoli.

TuttoNapoli.net

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto sul proprio profilo Twitter per analizzare la clamorosa sconfitta del Napoli a Empoli: "Incredibile crollo del Napoli: avanti 2-0 ( Mertens, Insigne) butta via tutto in 10’: all’80' Henderson fa 1-2 (errore Mario Rui), all’83 Meret regala il 2-2 a Pinamonti, all’87' ancora Pinamonti chiude definitivamente la partita. Disastrosa gestione di vantaggio e gioco".