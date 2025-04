Pistocchi incredulo: "Napoli ancora in corsa con 1.33 punti di media nelle ultime 9 gare"

vedi letture

Il Napoli non va oltre l'1-1 al Dall'Ara contro il Bologna e spreca la chance di accorciare sull'Inter. I nerazzurri avevano infatti pareggiato a Parma e la squadra di Conte poteva approfittarne per mettersi dietro di un solo punto, ma alla fine le distanze rimangono invariate.

A commentare il match e la corsa al titolo è stato il giornalista Maurizio Pistocchi, che sul suo profilo X scrive: "Dopo le 4 vittorie consecutive del mese di gennaio, il Napoli ha ottenuto 6 pareggi, 2 vittorie e 1 sconfitta, in totale 12 punti in 9 partite media 1.33/partita, mentre l’Inter ha ottenuto 3 pareggi, 2 sconfitte e 5 vittorie ( compreso il recupero con la Fiorentina) in 9 partite, in totale 18 pt, media 2.0/partita. Ma, nonostante i punti persi, gli azzurri di Conte sono lì, ancora in corsa per il titolo: sul cammino dei nerazzurri quanto pesano i punti persi nel finale in situazioni di vantaggio? In tutto sono 9 i punti persi dai nerazzurri da situazione di vantaggio".