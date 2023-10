Pistocchi: "Napoli irriconoscibile nell’idea di calcio, può ripartire dal 4-4-2 del 2°tempo"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su Twitter il pareggio tra Napoli e Milan.

TuttoNapoli.net

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su Twitter il pareggio tra Napoli e Milan: "Il bicchiere è mezzo vuoto, o mezzo pieno? Tra Napoli e Milan finisce 2:2, risultato che suscita più rimpianti nei rossoneri,andati sul 2:0 grazie alla doppietta di Giroud, e rimontati nella ripresa dai gol di Politano e Raspadori. Partita disordinata e sconsiderata, piena di errori tecnici e di distrazioni, soprattutto da parte del Napoli, irriconoscibile nell’idea di calcio, che Garcia ha svoltato passando al 4-4-2, e che non risolve la crisi di gioco dei partenopei: la capolista Inter si allontana ( +7) ma la zona-Champions è lì: oggi il Napoli può ripartire dal 2° tempo e da un 4-4-2 che costerebbe il sacrificio di un centrocampista (Lobotka?) a vantaggio di un attaccante (Raspadori?) o cambiare guida tecnica.

Il Milan, avanti 2:0 con un 1° tempo quasi perfetto, è andato in crisi dopo il 2:1 di Politano: male Theo, male Leao, fuori per infortunio Pulisic ( bravissimo) e Kaloulu sostituito Giroud, i rossoneri hanno commesso troppi errori, e giocato più individualmente che di squadra. Alla fine, 1punto per 1 che non soddisfa nessuno".