Buongiorno e la dedica al capitano sui social: "Siamo con te Di Lorenzo!"

Il Napoli torna a vincere in Serie A e trova tre punti fondamentali contro la Fiorentina, ma per la squadra di Antonio Conte c'è un'altra pessima notizia: Di Lorenzo è uscito in lacrime in barella e si teme la rottura del legamento crociato. Così Alessandro Buongiorno, difensore azzurro, tramite un post sul suo profilo Instagram ha dedicato il successo al capitano: "Importante tornare alla vittoria.

Siamo con te Di Lorenzo!". Di seguito il post.