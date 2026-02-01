Infortunio Di Lorenzo, Alvino: “Un grande sospiro di sollievo! Un mese di stop”
Sospiro di sollievo in casa Napoli: gli esami strumentali di questa mattina hanno escluso lesioni al legamento crociato per Giovanni Di Lorenzo. I primi esami strumentali effettuati questa mattina hanno escluso lesioni al legamento crociato, diagnosticando invece una distorsione di secondo grado al ginocchio.
Una notizia accolta con un enorme sospiro di sollievo da Antonio Conte e da tutto l’ambiente azzurro, che nelle ore successive alla vittoria per 2-1 sulla Fiorentina avevano vissuto con il fiato sospeso. Il giornalista Carlo Alvino si esprime così su X: “Un grande sospiro di sollievo. Nessuna rottura del crociato per il capitano Di Lorenzo, ma solo una forte distorsione. Un mese di stop!”.
Un grande sospiro di sollievo. Nessuna rottura del crociato per il capitano Di Lorenzo, ma solo una forte distorsione. Un mese di stop!#forzanapolisempre pic.twitter.com/tQckwUl38h— Carlo Alvino (@Carloalvino) February 1, 2026
