Pistocchi su Allegri: "Orribile la frase 'vincere, non giocare'. E' una conseguenza!"

Dopo la sconfitta di ieri della Juventus contro il Sassuolo spopola sui social l'hastag Allegri Out. Il giornalista Maurizio Pistocchi commenta su Twitter: "Allegri ha presentato la gara con il Sassuolo con una frase sportivamente orribile: 'Con l’Inter bisognava giocare, con il Sassuolo bisogna vincere'. Come se vincere non fosse la diretta conseguenza del gioco. Logico sia in tendenza #AllegriOut".

