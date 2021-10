Politano: "A Salerno una di quelle vittorie che vale più di 3 punti"

L'azzurro ha messo in evidenza sui social l'importanza della vittoria ottenuta in un derby spigoloso che poteva diventare una trappola per il Napoli.

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport "Avete presente una di quelle vittorie che vale più di 3 punti? A Salerno è stato così", questo il commento su Instagram di Matteo Politano dopo aver battuto la Salernitana. L'azzurro ha messo in evidenza sui social l'importanza della vittoria ottenuta in un derby spigoloso che poteva diventare una trappola per il Napoli. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Politano️ (@matteopolitano16)