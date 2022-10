Politano: "Orgoglioso di questa squadra. Una serata fantastica"

L'esterno azzurro commenta su Instagram la goleada di Amsterdam.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Politano non ha preso parte alla storica vittoria in Champions, ma dalla panchina ha esultato sei volte per le reti segnate dai compagni di squadra. L'esterno azzurro commenta su Instagram la goleada di Amsterdam: "Orgoglioso di questa squadra. Una serata fantastica".