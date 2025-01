Politano sui social: "Tre punti importanti in un giorno difficile per tutti noi"

vedi letture

Matteo Politano, che ha saltato Fiorentina-Napoli per infortunio, commenta su Instagram la netta vittoria azzurra al Franchi ricordando la scomparsa del piccolo Daniele: "Tre punti importanti in un giorno difficile per tutti noi. Oggi ci ha lasciato il piccolo Daniele. Questa vittoria è per lui e ogni pensiero è per la sua famiglia".