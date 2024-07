"Rafa è orgoglioso di essere uno di noi": il primo scatto in azzurro di Marin

"Rafa è orgoglioso di essere uno di noi". Così scrive su X il profilo ufficiale della SSC Napoli, postando la prima foto in maglia Napoli del nuovo acquisto Rafa Marin. Il difensore proveniente dal Real Madrid, annunciato anche dal consueto tweet di Aurelio De Laurentiis, ha firmato con gli azzurri un contratto di 5 anni.

Rafa is proud to be one of us!



#ForzaNapoliSempre | #ProudToBeNapoli | #WelcomeRafaMarín pic.twitter.com/htiFb7A9nD