Foto Rafa Marin suona la carica sui social dopo la permanenza: “Più forte e sicuro che mai!”

Rafa Marin alla fine è rimasto a Napoli perché il club azzurro non è riuscito a prendere un sostituto, nonostante un accordo praticamente fatto (e poi saltato) con Danilo e un assalto feroce alla Fiorentina per Comuzzo non andato a buon fine.

A confermarlo è stato il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna in conferenza stampa, nella quale ha svelato che il passaggio in prestito al Villarreal era definito ma il tutto è stato poi bloccato dal mancato arrivo di un’alternativa.

Dopo il mancato trasferimento in Liga e la permanenza alle pendici del Vesuvio, il difensore spagnolo ha suonato la carica sui social in vista della seconda parte della stagione: “Più forte e sicuro che mai”.