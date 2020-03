Rai, Mazzocchi: "Se non si riprenderà il campionato, posizioni attuali per l'Europa e nessun titolo"

Il giornalista Rai Marco Mazzocchi ha pubblicato un messaggio dal suo profilo Twitter in merito alla sospensione del campionato di Serie A per via dell'emergenza Coronavirus: "Martedi mi aspetto lo stop di tutti i campionati. Questo anche per gli altri sport. Posizioni "congelate" se si potrà riprendere, altrimenti nessun titolo assegnato. Se non si riprenderà, in Europa in base a posizioni congelate Promozioni e retrocessioni bloccate"

Martedi mi aspetto lo stop di tutti i campionati.

Questo anche per

gli altri sport.

Posizioni "congelate" se si potrà riprendere, altrimenti nessun titolo assegnato.

Se non si riprenderà, in Europa in base a posizioni congelate

Promozioni e retrocessioni bloccate#coronavirus — Marco Mazzocchi (@officialmaz) March 8, 2020