Rai, Perillo: "Vittoria meritata per passione e rabbia messa in campo"

Il Napoli ha conquistato una vittoria in extremis per 2-1 sul Parma, il giornalista Rai Antonello Perillo ha commentato così sul suo profilo X: "Con un finale al cardiopalma il Napoli ribalta le sorti di una partita che sembrava maledetta. Saranno stati sicuramente avvantaggiati dall’uomo in più e dal portiere d’emergenza, il difensore Del Prato, che il Parma è stato costretto a schierare per l’espulsione di Suzuki, ma i ragazzi di Conte la vittoria l’hanno meritata per la passione e la rabbia agonistica messa in campo.

Decisivo l’impatto di uno scatenato Lukaku, autore di un gran gol e apparso motivatissimo sin dal primo passo calcato sull’erba del Maradona. Bello anche il gol di Anguissa, servito alla perfezione da Neres (secondo assist in due spiccioli di gare). Nota di merito anche per Meret, che con una parata straordinaria ha evitato che gli emiliani pareggiassero negli ultimi istanti di gioco. Ora la pausa di campionato sarà di aiuto. Conte potrà sfruttarla per aiutare i neo acquisti McTominay e #Gilmour, oltre allo stesso Lukaku, ad inserirsi subito al meglio nel gruppo e negli schemi di gioco".