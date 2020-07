Rai, Varriale critica Sarri: "Vincerà, ma non convince..."

Brutta sconfitta per la Juventus, ribaltata letteralmente dall'Udinese nella ripresa. Del tema ha parlato anche Enrico Varriale, vicedirettore di Rai Sport, tramite il suo account Twitter: "Fallisce il 1mo match ball Juventus che contro un'ottima Udinese colleziona la 5a sconfitta esterna, dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo. Fofana regala 3 punti salvezza ai padroni di casa. La squadra di Sarri vincerà lo scudetto ma continua a non convincere".

