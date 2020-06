Rai, Varriale elogia Insigne: "E' il simbolo di questa squadra! Coniuga qualità e sacrificio"

Il giornalista Rai Enrico Varriale ha commentato con un messaggio su Twitter la grandissima vittoria del Napoli sul campo del Verona per 2-0: "3 punti d'oro per il Napoli che supera un ottimo Verona. Un super Insigne è il simbolo di una squadra capace di coniugare qualità e sacrificio. In gol Milik e Lozano che trova il raddoppio su perfetto corner di Ghoulam. Gattuso sta recuperando tutti".

