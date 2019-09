Rai, Varriale: "Juve deludente, in ritardo fisicamente e che perde Pjanic e Costa"

Il giornalista Rai, Enrico Varriale, ha scritto un post sui social dopo la gara della Juve a Firenze: "Finisce senza reti al Franchi. Risultato che va stretto a un'ottima Fiorentina e punto guadagnato per una deludente Juventus in ritardo fisicamente,e che perde per guai muscolari Pjanic e Costa. Tra i viola ottimi Ribery e Castrovilli, da seguire".