Raspadori: "Oggi emozioni forti e una vittoria importantissima"

L'attaccante del Napoli, entrato nella ripresa al posto di Kvaratskhelia, ha commentato su Instagram il poker azzurro al Maradona con la sua ex squadra.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima da ex contro il Sassuolo per Giacomo Raspadori. L'attaccante del Napoli, entrato nella ripresa al posto di Kvaratskhelia, ha commentato su Instagram il poker azzurro al Maradona con la sua ex squadra: "Oggi emozioni forti, una vittoria importantissima e poter riabbracciare le persone con cui sono cresciuto e diventato uomo con dei valori che faranno per sempre parte di me!".