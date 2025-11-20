Ravezzani: “Chi lo spiega agli juventini che la legge sportiva è uguale per tutti?”

vedi letture

Il Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli sono stati rinviati a giudizio dal GUP del Tribunale di Roma. (Clicca qui per leggere la nota della SSC Napoli). Le accuse riguardano l’ipotesi di falso in bilancio, in particolare per l'operazione Kostas Manolas nel 2019 e per le presunte plusvalenze fittizie collegate all’acquisto di Victor Osimhen dal Lille nel 2020.

Sul tema si è espresso su X Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia: “A fronte di questo, se Chiné fosse una persona coerente dovrebbe avere la decenza di dimettersi. In difetto il presidente Gravina se fosse una persona responsabile dovrebbe sollevarlo dall’incarico. Chi glielo spiega ora agli juventini che la legge sportiva è uguale per tutti?”.