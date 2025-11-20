Bilanci Napoli, Capuano: "Cancellati gli effetti Covid nell'ultimo triennio"

Dopo due bilanci consecutivi in utile, dopo la pioggia di profitti arrivata grazie alla Champions e alle ricche cessioni (Koulibaly, Fabian Ruiz, Kim, Elmas), il Napoli è tornato in rosso. Il bilancio al 30 giugno 2025 ha chiuso con una perdita di 21,4 milioni, come appreso dalla Gazzetta che ha consultato il verbale dell'assemblea ordinaria del club

Il giornalista Giovanni Capuano di Radio24 ha scritto un post su X commentando questa notizia e allargando l'orizzonte del tema: "Il bilancio del Napoli nell'anno senza Champions League, chiuso lo scorso 30 giugno 2025, è risultato in negativo di 21,4 milioni di euro. Nessun problema per ADL nel coprire la perdita grazie alle riserve accumulate nelle stagioni precedenti. Nel triennio 2022-2025 il Napoli ha fatto registrare complessivamente un bilancio positivo per 121,3 milioni di euro che ha cancellato gli effetti del Covid (dal 2019 al 2022 passivo di 129,7)".