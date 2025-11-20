Lookman-Atalanta, pace fatta (anche) sui social: riapparse le foto con i colori nerazzurri

Ademola Lookman e l’Atalanta sembrano aver ritrovato quantomeno un equilibrio. L’attaccante nigeriano, dopo mesi di silenziosa rottura, ha ripubblicato sul proprio profilo Instagram tutte le foto in maglia nerazzurra che aveva rimosso la scorsa estate, quando si era irritato per il rifiuto del club alla proposta dell’Inter. Un gesto interpretato come un primo segnale di disgelo con l’ambiente.

Nonostante ciò, il futuro di Lookman a Bergamo resta tutt’altro che definito. Le pretendenti, soprattutto all’estero, non mancano: nelle ultime ore si è fatto insistente l’interesse del Galatasaray, pronto a sfruttare i contatti con il connazionale Victor Osimhen e a mettere sul tavolo un ingaggio molto elevato — dalla Turchia parlano di 9 milioni a stagione. L’Atalanta continua a fare muro, forte di un contratto valido fino al 2027, ma la situazione è in evoluzione.

Di Lookman ha parlato anche il nuovo tecnico degli orobici Raffaele Palladino, che nella giornata di ieri si è presentato in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico sul nigeriano: "Quanto è importante per noi Ademola? Molto. Oltre a lui ho telefonato a tutti i calciatori che erano in Nazionale, e Ademola si è presentato molto bene: valuterò il suo impiego in base agli allenamenti che farà".