Atalanta, Palladino carico: "Orgoglioso di essere entrato a far parte di questa famiglia"

"Orgoglioso di essere entrato a far parte della famiglia Atalanta". Con queste parole il tecnico Raffaele Palladino ha iniziato la sua avventura a Bergamo anche sui social e attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il tecnico napoletano ha espresso la sua gioia per essere divenuto la nuova guida dell'Atalanta. Nelle immagini pubblicate lo si vede nel corso della conferenza di presentazione tenuta ieri a Zingonia e a cui hanno partecipato anche l'amministratore delegato Luca Percassi e il direttore sportivo Tony D'Amico.

Alla Stampa Palladino ha svelato di aver atteso proprio la chiamata del club bergamasco: "Ho avuto modo di studiare tanto in questi mesi, anche per crescere. Ho avuto tante chiamate, ma ho aspettato l'Atalanta: ci ho messo poco a dire di sì, anche perché abbiamo gli stessi obiettivi. Vogliamo portare la Dea in alto, battagliando su tutti i campi".

Sull'obiettivo Europa invece ha aggiunto: "Il nostro obiettivo è quello. La rosa è forte, la società ha fatto grandi acquisti e credo che questa squadra debba fare di più. Credo molto nella forza di questo gruppo".