Foto Play-off Mondiali, sarà Rrahmani contro Lobotka: la reazione da Castel Volturno

L’urna di Zurigo ha delineato un incrocio tutto “napoletano” nei play-off per i Mondiali 2026: Stanislav Lobotka e Amir Rrahmani si affronteranno da avversari nella semifinale. Il sorteggio ha infatti stabilito che sarà Slovacchia-Kosovo uno dei duelli che metteranno in palio un posto nell’ultima sfida verso la Coppa del Mondo.

A Castel Volturno il responso ha regalato anche un siparietto social. Rrahmani ha immortalato il momento del sorteggio pubblicando una 'storia' su Instagram con la celebre colonna sonora della “Pantera Rosa”, inquadrando lo slovacco Lobotka mentre attendeva il verdetto. Alla fine, il destino ha voluto che proprio il compagno di squadra diventasse il suo prossimo rivale in Nazionale. Di seguito un fermo immagine del video.