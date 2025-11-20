Alvino: “Vogliono dimissioni Chinè, io radiazione Juve: ha fatto delle plusvalenze fittizie un sistema!”

Il Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis e l’amministratore delegato Maurizio Chiavelli sono stati rinviati a giudizio dal GUP di Roma nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte plusvalenze del club, in particolare quella legata all’arrivo di Osimhen dal Lille. (Questo il comunicato pubblicato dopo l'uscita della notizia sul sito del Napoli).

Sulla vicenda si è espresso su X anche il giornalista Carlo Alvino: “Mamma mia e quanto abbaiano stasera i cani da guardia (i soliti noti) del potere calcistico in Italia. Vogliono le dimissioni di Chinè, io invece voglio la radiazione del club che ha fatto delle plusvalenze fittizie un sistema! Guarda un po’…”.