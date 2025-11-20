Capuano fa discutere sui social: “Galles favorito al 60% in caso di finale con l’Italia”

vedi letture

Oggi si è svolto a Zurigo il sorteggio per i play-off dei Mondiali 2026. L'Italia, inserita in prima fascia, è stata accoppiata in semifinale all'Irlanda del Nord. IN caso si vittoria la Nazionale di Gennaro Gattuso affronterà in gara secca in trasferta la vincente dell'altra semifinale Galles-Bosnia.

Il giornalista di Panorama Giovanni Capuano non è ottimista sulla qualificazione ai Mondiali degli Azzurri. Sul proprio account X, commenta gli spareggi scrivendo le percentuali e suscitando reazioni contrarie sui social: "Il Mondiale dell'Italia è tutto in salita. Le mie percentuali dei playoff: Italia-Irlanda del Nord 80%-20%. Galles-Italia 60%-40%. Bosnia-Italia 45%-55%".